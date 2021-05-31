Татарстан готовит вторую кампанию по субсидированию затрат на доставку еды

Фото: Ринат Назметдинов

Вслед за разрешением работать после полуночи власти Татарстана подготовили для сферы общепита еще один бонус. В начале июня рестораны и кафе вновь смогут получать субсидии на возмещение затрат по доставке готовой еды через агрегаторы «Яндекс.Еда», Delivery club. OZON, Wildberries, которые «забирают» до 30% комиссии.



Акция направлена на минимизацию очных посещений татарстанцами заведений общепита. На эти цели из бюджета республики выделено 42 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в разгар локдауна.

Для участия в программе Минэкономики РТ аккредитовала четыре food-агрегатора: «Яндекс.Еда», Delivery Club, Ozon и Wildberries. А кафе и рестораны, претендующие на получение субсидий, должны были иметь с ними договоры на размещение товаров, услуг на сервисах с доставкой продуктов питания и еды. Другим обязательным условием стало отсутствие задолженности перед бюджетом региона.

Подробнее о программе читайте в материале «Реального временя».

Ольга Плешкова