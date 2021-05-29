В апреле задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей

В апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей: они оформили более 191 тыс. кредитов на общую сумму в 551 млрд рублей.

Задолженность за месяц выросла на 2,9%, а в годовом выражении — на 25,8%, пишет RT со ссылкой на данные Центробанка России. Средний срок ипотеки в России составляет 19,8 года (237,9 месяца).

В целом с 2018 года задолженность россиян увеличилась почти в два раза. В прошлом году она достигла 7,98 трлн рублей.

По данным Банка России, в стране выросло количество ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (ниже 20%), что является проблемным показателем.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что, в связи с увеличением стоимости жилья и ослаблением стандартов кредитования, Центробанк с 1 августа повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.

В середине мая вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что за первые 4 месяца 2021 года российские банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,72 трлн рублей.

Татьяна Демина