Итоги дня: для Мусина запросили 14 лет, приговор по делу Голунова, планы по запрету пластиковой посуды
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 28 мая.
- Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу бывшего министра финансов Татарстана и экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Для него запросили 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Также прокуроры просили лишить Мусина медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и установить запрет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, в течение трех лет. Подробнее о том, сколько лет колонии Мусин может получить с учетом проведенного времени в СИЗО и под домашним арестом, — в материале «Реального времени».
- Московский городской суд вынес приговор бывшим полицейским, сфабриковавшим дело журналиста Ивана Голунова и подбросившим ему наркотики в июне 2019 года. Наибольший срок — 12 лет в колонии общего режима — получил Игорь Ляховцев. По восемь лет заключения получили Максим Уметбаев, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев. Денис Коновалов приговорен к пяти годам колонии. Также с полицейских взыскали по 1 млн рублей в пользу журналиста.
- В Зеленодольске вновь произошел пожар в историческом квартале «Полукамушки». По данным МЧС, горели одна из веранд и кровля неэксплуатируемого заброшенного строения. Площадь пожара составила 136 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
- В Татарстане будут сняты ограничения на оказание услуг заведений общественного питания с 24.00 до 6.00 для тех организаций, в которых все работники пройдут вакцинацию против COVID-19. Те сотрудники, у кого есть противопоказания, должны иметь медицинское заключение.
- Альберт Гильмутдинов, занимавший ранее пост ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева, теперь стал помощником президента Татарстана Рустама Минниханова.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Последний назвал события вокруг Белоруссии с посадкой самолета Ryanair «очередным витком» и «всплеском эмоций» и заявил, что интеграция в Союзном государстве должна идти не спеша, в соответствии с интересом сторон.
- В Роспотребнадзоре оценили обстановку с коронавирусом в Татарстане после длинных майских праздников с 1 по 11 мая. Она, по словам замглавы республиканского управления ведомства Любови Авдониной, остается стабильной, однако это и настораживает: «Все-таки движения нет, и в большей части это результат того, что вакцинация пока еще не затронула тот нормативный показатель, к которому мы стремимся. То есть 60% [привитого] взрослого населения необходимо достичь для того, чтобы ситуация сдвинулась, а уровень заболевания снизился до спорадического. И тем самым инфекция стала более-менее управляемой, как это на сегодня происходит с гриппом».
- В России планируют запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и ватных палочек. В оборот планируют вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В Кабмине считают, что к 2030 году это поможет вдвое снизить объем захоронений. Поправки о запрете неперерабатываемого пластика планируется внести в Госдуму осенью, и, по мнению депутатов, на это потребуется переходный период в один год.
- Центробанк отозвал лицензию у казанской небанковской кредитной организации «Нарат», а также еще у двух банков. По данным регулятора, деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
- Вахитовский райсуд Казани избрал меру пресечения директору татарстанского природного заказника «Свияжский» Алексею Дееву в виде запрета определенных действий. По версии силовиков, с марта 2019 года по январь 2021 года начальник регионального природного заказника и неустановленные чиновники Госкомитета по биоресурсам РТ организовали на территории заказника «Свияжский» незаконную добычу водных ресурсов. Деев уже признал вину в превышении должностных полномочий вместе с неустановленными лицами Госкомитета.
- Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Документ, вносящий изменения в межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Север — Юг» от 16 октября 2015 года, подписали глава ведомства Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан. Труба протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров в год должна связать терминал по приему сжиженного газа в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова считает, что определиться с правилами для электросамокатов необходимо на федеральном уровне. Сейчас соответствующий документ прорабатывают в Казани, а в дальнейшем он может быть распространен и на другие города республики. В рамках документа прорабатываются вопросы о режиме скорости, площадках пользования, разрешения пользования и местах хранения. Отметим, что использование электросамокатов и гироскутеров уже хотят урегулировать в Башкирии на региональном уровне.
- ФСБ задержала в Саратове 14 последователей экстремистской группировки М.К.У., действующей на Украине. У них изъято холодное оружие и инструкции по производству взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК РФ.
- В Набережных Челнах ввели новую систему «Дозор» — по дворам города будет ездить автомобиль, на котором установлен специальный аппаратный комплекс. Он будет фиксировать машины, припаркованные в зеленой зоне, на детских площадках, хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории. Комплекс регистрирует нарушения сразу с двух сторон и работает в вечернее время.
- Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что решение о строительстве 25 мусоросжигающих тепловых электростанций принимать пока рано. По ее словам, нужно дождаться реализации пяти пилотных объектов. Напомним, «РТ-Инвест» до 2023 года планирует построить один МСЗ в Казани и пять в Подмосковье.
- В Набережных Челнах, по данным СМИ, ожидают приезда премьер-министра России Михаила Мишустина. Ожидается, что он посетит КАМАЗ. Визит премьера назначен на 3 июня, программа мероприятий пока уточняется.
- В студенческом общежитии Казанского федерального университета (КФУ) на улице Красной Позиции произошла массовая драка. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая. СМИ пишут, что один из участников драки родом из Туркменистана.
- Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера клуба. Пирло проработал всего один год. Его сменил Массимилиано Аллегри, который уже возглавлял команду с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб выиграл в общей сложности 11 трофеев, среди которых пять подряд чемпионств в Серии А.
- Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани у станций метро могут открыть пункты вакцинации от коронавируса. Они могут начать работу со следующей недели. Также мобильные бригады будут проводить вакцинацию в садовых товариществах.
- Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что в середине июля начнут принимать заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста. Точной даты начала подачи заявлений пока нет, окончание приема — 1 ноября.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
комментарии
Поэтому нужно пользователя электросамоката нужно обязать одевать колпак скомороха с бубенцами, сопроводить движение электросамоката непрерывным звуковым и световым сигналом (мигалкака), ограничить движение до 20 км/ч максимум, движение только по проезжей части. Если условия не соблюдены, то приравнять к террористу, навальнисту, антипрививочнику и свидетелю второго пришествия, и действовать соответственно.