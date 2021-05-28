В этом сезоне в Сочи откроют меньше пляжей — всего 188

В текущем сезоне в Сочи буду работать 188 пляжей — это на 12 меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Роман Бушманов.

Также он рассказал ТАСС, что число пляжей в городе планируют увеличивать ежегодно. Бушманов отметил, что для увеличения пляжной территории необходимо не только отсыпать пляж, но и проводить гидротехнические работы.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане собираются открыть 20 пляжей. Неделю назад она заявила, что в Татарстане планируют открыть 14 мест организованного массового отдыха на водных объектах.

Алексей Нечаев