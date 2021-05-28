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В Татарстане спасатели вытащили мальчика из оврага — он упал в него во время игры

08:10, 28.05.2021
В Татарстане спасатели вытащили мальчика из оврага — он упал в него во время игры
Фото: МЧС по РТ

Днем 27 мая спасатели Буинска выезжали в село Большое Бисярино в Тетюшском районе, чтобы вытащить из оврага мальчика 2010 года рождения, который упал туда во время игры.

Овраг был высотой 10-12 метров. Жители не могли вытащить мальчика самостоятельно. Ситуация осложнялась тем, что мальчик жаловался на боль в ноге.

Фото: МЧС по РТ

Спасатели вытащили мальчика, и совместно с прибывшими пожарными и медиками скорой помощи наложили ему на ногу шину и на носилках перенесли в машину СМП, сообщает МЧС по РТ.

Фото: МЧС по РТ

Ранее в Челнах спасатели вывезли в лес застрявшего в трубах теплотрассы лосенка.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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