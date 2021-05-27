Итоги дня: Бастрыкин о причинах трагедии в Казани, продажа штаб-квартиры ТФБ, Twitter снова оштрафован
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 27 мая:
- Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за того, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников: «Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал». Позже официальный представитель СКР Светлана Петренко объяснила, что глава ведомства не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии, а СМИ неверно интерпретировали высказывание Бастрыкина.
- Слова Бастрыкина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется». Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в свою очередь заявила, что обязывать родителей сдавать деньги на охрану школ или заставлять их охранять ее своими силами противозаконно.
- Как стало известно «Реальному времени», бывший вице-мэр Уфы Алина Сулейманова, координировавшая гуманитарный блок, с понедельника займет пост исполнительного директора телеканала ТНВ. Об уходе из мэрии Сулейманова объявила еще больше месяца назад, 15 апреля. С апреля 2018 года должность исполнительного директора ТНВ занимал экс-министр культуры РТ Айрат Сибгатуллин. В феврале 2020 года Сибгатуллин возглавил музей-заповедник «Казанский Кремль».
- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» проводит электронные торги по реализации имущества ПАО «Татфондбанк». Бывший главный офис компании оценили в 417,9 млн рублей.
- В Татарстане за «браконьерские связи» задержан директор татарстанского природного заказника «Свияжский». Уголовное дело о создании условий для браконьерского лова рыбы в промышленных масштабах возбудили в ГСУ МВД Татарстана еще 12 мая, хотя разработкой браконьерской темы сотрудники ФСБ и их коллеги из экономической полиции занимались более года. Показания против чиновника от природы и ряда его коллег дали сами браконьеры, сообщившие, что просто делились с «крышей» частью улова.
- Совладелец En+ Олег Дерипаска может занять должность бизнес-омбудсмена вместо Бориса Титова. По информации СМИ, Титов, срок полномочий которого истекает в июне 2022 года, может покинуть пост уже в ближайшие два месяца. Источники называют причиной такого развития событий избирательную кампанию возглавляемой им «Партии Роста», проводимую в преддверии выборов в Госдуму. Также кандидатом на занятие его места может стать бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
- Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 19 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Всего на компанию было составлено девять протоколов по этой статье. В общей сложности, с учетом предыдущих штрафов, Twitter должен выплатить 27,9 млн руб. Также суд вновь оштрафовал компанию Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории РФ. Сумма штрафа составила 3,5 миллиона. Штраф получил также TikTok. Его обязали выплатить 1,5 миллиона за отказ удалить противоправный контент.
- В каждом пункте сдачи Единого государственного экзамена будет дежурить пост МВД. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
- Дети Павла Дурова — сын 2009 и дочь 2010 года рождения — вошли в рейтинг самых богатых наследников Forbes. Сейчас состояние Дурова оценивается в $17,2 миллиарда.
- В Казани создали особо охраняемую природную территорию местного значения — рекреационную местность «Парк «Савиново». Парк располагается на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории — 684 тысячи квадратных метров.
- Сегодня появилась информация о том, что в Советском районе Казани скверу присвоили наименование «Сквер Д.М. Карбышева — Д.М. Карбышев скверы». При этом в 2006 году в СМИ писали, что в Казани в Приволжском районе уже был открыт сквер с таким названием. «Реальному времени» объяснили в мэрии, что в Приволжском районе сквер не имеет официального названия. Стоит отметить, что на картах название присутствует.
- Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Он отметил, что технически это возможно сделать благодаря ограничению по весу. Легкий пассажир, например 30 кг, не сможет поехать на самокате.
- Также Ильдар Шакиров рассказал, что в Казани могут появиться электробусы. Данный вопрос рассматривается, отметил он.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%.
- «Реал Мадрид» объявил на своем официальном сайте о расставании с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Клуб выразил благодарность французскому специалисту и заявил, что всегда останется его родным домом.
- Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на эти выходные. В субботу ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем — от +23 до +28 градусов, а на востоке воздух прогреется до +32 градусов.
- Движение «Открытая Россия»* прекратит свою деятельность. Об этом заявил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров. Он объяснил, что все члены движения исключены из организации для того, чтобы избежать возможного преследования со стороны правоохранительных органов.
- Исполняющим обязанности генерального директора единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики назначили Игоря Носова. Несколько лет назад он был генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис».
- Государственный комитет Татарстана по туризму потратит 11,9 млн рублей на рекламу республики в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.
*организация, признанная нежелательной на территории России
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономикаПроисшествия Татарстан
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