Главное к утру: бездомные собаки и свалка в Татарстане, что сказал Путин на совещании с Минобороны
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 27 мая:
- В прошлом году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%. Это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. По его словам, эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику, но своевременно принятые меры позволили «сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники».
- Путин назвал приоритетной задачей властей восстановление уровня доходов населения: «Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней».
- Путин подписал закон, согласно которому обязательную медкомиссию не нужно проходить тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Это коснется тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
- В казанский музей-мемориал Великой Отечественной войны и в Национальную библиотеку РТ передали уникальное издание «Имена героев на карте России». Его подготовил Росреестр Татарстана и Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. На страницах редкой книги повествуется о героях Великой Отечественной войны и героях-современниках, чьими именами названы различные географические объекты: горы, острова, бухты, хребты, мысы и т. д. В сборник вошли биографии 38 героев.
- В Татарстане обрушилась скала-арка возле Камского Устья. Скала входит в состав Богородских гор, которые в основном сложены из мягких пород: известняка, гипса, доломита и песчаника, поэтому они легко размываются талыми и дождевыми водами.
- В Лениногорском районе Татарстана возле села Новое Шугурово экологи обнаружили свалку строительных отходов площадью 1 тыс. кв. м. Среди мусора валялись накладные документы. Специалисты Минэкологии РТ предположили, что отходы могли быть свезены сюда из Бугульмы. В отношении неустановленных лиц возбудили административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».
- Жители Кировского района Казани жалуются на стаю бездомных собак. Они обитают в частном секторе вблизи улиц Серова и Баруди. По словам местных жителей, по улицам бегают 20 бездомных собак. Они были здесь всегда, но сейчас их стало гораздо больше. Жители домов подавали заявки на отлов животных. Но спецслужбы не могут поймать их. В ближайшее время службы отлова животных повторят свои действия.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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