Итоги дня: Лукашенко о посадке самолета Ryanair, отравление в More&More, уголовное дело из-за электросамокатов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 мая:
- На открытии террасы казанского ресторана More&More некоторые посетители отравились устрицами: у них ухудшилось самочувствие, поднялась температура, появилась тошнота. По словам гостьи заведения, одной девушке даже пришлось ставить капельницу. Управляющий заведением уже изучил документы поставщиков свежей морепродукции, все документы полностью соответствуют требованиям контролирующих органов. Поставщик проводит собственное внутреннее расследование.
- Управление Роспотребнадзора по РТ по факту информации о массовом отравлении посетителей More&More уже начало административное расследование с лабораторным контролем. В ведомстве отметили, никаких обращений по факту инцидента не поступало и ни один человек после посещения ресторана за помощью медиков не обращался.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал посадку в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел экс-главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. По его словам, сообщение о минировании судна поступило из Швейцарии. Истребитель был поднят в небо по всем правилам, а он сам думал в этот момент о защите людей и безопасности страны и не хотел допустить, чтобы заминированный самолет упал на «головы наших людей». Также Лукашенко опроверг информацию о том, что МиГ-29 вынудил пилотов самолета приземлиться в Минске: истребитель должен был обеспечить связь и вывести на посадку пассажирский самолет в случае внештатной ситуации. «Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», — констатировал белорусский лидер.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин: получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Беременные, вставшие на учет и находящиеся в трудной материальной ситуации, с 1 июля будут получать ежемесячное пособие, средний размер которого составит 6 350 рублей.
- Также российский лидер подписал закон, по которому звуковая реклама с использованием звукотехнического оборудования, располагающегося на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, попадает под запрет.
- Сегодня в Казани вступило в силу решение суда о заключении под стражу обвиняемого в расстреле школьников и учителей Ильназа Галявиева. Ни молодой человек, ни его адвокат не стали оспаривать арест, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда Казани. 13 мая суд арестовал стрелка на 2 месяца.
- Еще одним новшеством в российском законодательстве станет упрощенный порядок оформления виз для иностранных туристов: они смогут получить их на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице, вне зависимости от того, какая политика у их государств в отношении путешественников из России.
- В Нижнекамске проходят торжества, посвященные республиканскому Дню химика. Представителей химической и нефтехимической промышленности поздравил Рустам Минниханов. Глава Татарстана посетил промышленную площадку ПАО «Нижнекамскнефтехим», запустил производство по выпуску новых видов продукции — ДССК и ТЭП. Официальное мероприятие, приуроченное ко Дню химика, состоялось в «Нефтехим Арене». Лучшим работникам отрасли были вручены государственные награды. Подробности — в материале «Реального времени».
- Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в заведениях общепита столицы специальные зоны для привитых от коронавируса. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане», — обратился он к московским предпринимателям, которые попросили его снизить контрольно-надзорную деятельность.
- Объем финансирования мероприятий в рамках нового Генплана Уфы до 2040 года, разработанного ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», составит 2 трлн рублей. В столице Башкирии предполагается застройка территорий, прежде всего Забелья и Зауфимья, возведение 10 мостов, строительство новых школ на 117 тыс. мест. Ожидается, что площадь парков составит 347 га, скверов — 47 га, будут благоустроены 38 км набережных, 182 км веломаршрутов. Общественное обсуждение проекта Генплана намечено на июль 2021 года.
- В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за электросамокатов. По версии следствия, их арендодатели «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года». Один из них совершил наезд на местного жителя на Невском проспекте. После молодые люди напали на мужчину. «Коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые не были предусмотрены правилами использования», — считают в Следкоме.
- Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы откроют в Казани 18 июня. В медучреждении внедрят новые для Татарстана технологии и направления, которые помогут выявлять у детей злокачественные опухоли на ранних стадиях и лечить их современными методами. В центре будет доступна реабилитация и диспансерное наблюдение.
- Российская банковская система по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе: валютные обязательства банков превысили их валютные активы. Согласно опубликованной Центробанком отчетности, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и к 1 мая достигли исторического максимума — $15 миллиардов.
- Американский интернет-ретейлер Amazon.com Inc. договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд. Сделка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к более чем 4 тысячам фильмов и 17 тыс. телевизионных шоу MGM.
- Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2020/21. Таковым признали гол, забитый в ворота «Зенита» в матче 21-го тура чемпионата России в Казани. Футболист получил мяч в центре поля, трижды обыграл Деяна Ловрена и отправил снаряд мимо вратаря и защитника питерцев в ворота соперника.
- В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных от коронавируса. Первые партии вакцины «Карнивак-Ков» доставили в российские города накануне. Прививки делают частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя.
- В мэрии Казани представили эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере»: территория будет поделена на зону для пикников и тихого отдыха, площадь для проведения мероприятий, многофункциональные детскую и спортивную площадки. В парке посадят дубы, яблони сибирские, клены, тополя, сосны, вязы, можжевельник, снежноягодник и айву. Благоустройство территории пройдет в две очереди.
- Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием: россиянам запретят приобретать, хранить, носить и использовать оружие, если они не прошли медосвидетельствование, включающее в себя химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование.
- Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда. Экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, поэтому его нарушение в жилых помещениях влечет за собой обязанность компенсировать этот моральный вред, заявили в Верховном суде РФ.
- В России могут создать единый цифровой паспорт предпринимателя, с помощью которого можно будет оформлять дистанционно меры поддержки для бизнеса. «Выиграют все: предприниматели получат упрощенный клиентский путь и дистанционный формат получения мер поддержки; государство в онлайн-режиме получит информацию об эффективности оказанной поддержки», — объяснил суть проекта член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов.
Татьяна Демина
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