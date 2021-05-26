Главное к утру: как выглядит мемориал у гимназии №175, темы встречи Путина и Байдена, новые проекты в Госдуме
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 мая:
- Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. Она добавила, что за предстоящие 3 недели список тем может расшириться.
- Президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2» — контрпродуктивный шаг для отношений с Европой. Проект уже близится к завершению.
- При столкновении судна «Дай-хати Хокко-мару» рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии с российским судном «Амур» погибли три человека. Инцидент произошел у побережья острова Хоккайдо в Охотском море. В результате столкновения японское судно перевернулось. На борт «Амура» доставили пять японских рыбаков. Оставшихся без сознания трех человек не удалось спасти. Информации о пострадавших россиянах нет.
- Прокуратура Вахитовского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Набережных Челнов. По версии следствия, с 5 июня 2018 года до 22 апреля текущего года женщина работала судебным приставом. Устраиваясь на работу, она предоставила два поддельных диплома о высшем образовании. Нарушения вскрылись во время ведомственной проверки, которую проводил отдел противодействия коррупции Управления ФССП России по РТ. Свою вину женщина полностью признала.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым публично запрещается отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Законопроект предлагает запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси. Также запрещается отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
- Стихийный мемориал возле гимназии №175, где 2 недели назад 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, стал несколько скромнее, цветы и игрушки неравнодушные казанцы оставляют лишь в одном месте. Также мемориал стоит на территории школы, за ограждением.
- Беглый предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров сообщил о краже у него более $100 млн. Все деньги он пообещал вернуть вкладчикам фонда Gafarov and Partners LTD. По его словам, он и его партнеры победят, какую бы цену ни пришлось заплатить. Предприниматель пояснил, что понятие «победить» в данном случае подразумевает доказательство своей невиновности, возврат денег всем тем, кто пострадал. Напомним, челнинский бизнесмен подозревается в создании финансовой пирамиды.
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против COVID-19. Сейчас в национальный календарь включены прививки против гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза и других инфекций.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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