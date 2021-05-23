Аналитики подсчитали средние траты на развлечения жителей Казани

Казанцы расходуют на развлечения в среднем 1 613 рублей за одну покупку, говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Это меньше, чем в целом по стране: для среднего россиянина сумма разовых трат на развлечения составляет 2 160 рублей.

При этом Казань, согласно данным исследования, входит в тройку городов, где люди чаще всего готовы потратить деньги на развлечения. На первом месте — Москва, на втором — Санкт-Петербург.

До пандемии россияне из возможных сфер развлечения чаще всего выбирали кино, но в 2020 году ситуация изменилась. Теперь по количеству операций в категории «развлечения» в первом квартале лидирует спорт, средний чек одной операции в этом сегменте составил 3 206 руб. На втором месте — кинотеатры (652 руб.), а на третьем — парки аттракционов (1 221 руб.). Замыкают пятерку лидеров театры и концерты (2 606 руб.), а также боулинг со среднем чеком в 1 395 руб, пишет ТАСС.