В Казани прошел гала-концерт фестиваля «На равных» — видео

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В Казани прошел гала-концерт фестиваля «На равных». В нем приняли участие дети из Йошкар-Олы, Самары, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Через творчество проявляется их отношение к жизни, их отношение к себе. И они всегда показывают своим творчеством, насколько глубоко, широко и с любовью они относятся к людям, несмотря ни на что», — рассказала организатор фестиваля «На равных» Венера Иванцова.

В гала-концерте приняли участие 32 ребенка. Всего участниками фестиваля стали более 600 детей.



Татьяна Демина