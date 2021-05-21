Итоги дня: глава МУП «Метроэлектротранс» покинул свой пост, выступление Маска, гибель рабочих под Таганрогом
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 21 мая.
- Асфан Галявов, бессменный гендиректор МУП «Метроэлектротранс» с самого дня основания предприятия, сегодня покинул кресло руководителя. По сообщению мэрии, Галявов уходит по собственному желанию. Имя нового руководителя пока не названо. Уход Галявова происходил на фоне многочисленных скандалов, связанных с электротранспортом Казани, а конкретно с трамваями. Наиболее тяжелые последствия имело столкновение двух трамваев в районе Компрессорного завода — после него водитель трамвая потерял ногу, было заведено уголовное дело.
- Глава Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России. Об этом бизнесмен заявил на форуме «Новое знание». Также он не исключил существование внеземной жизни. О чем еще рассказал Илон Маск, можно узнать в материале «Реального времени».
- Десять человек погибли во время ЧП в поселке Дмитриадовка под Таганрогом — рабочие занимались чисткой коллектора. Об этом сообщили на сайте администрации Таганрога. Мэр Таганрога Андрей Лисицкий не исключает, что погибших может быть больше.
- Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на продление трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга может понадобиться от 50 до 130 млрд рублей. Средства организация планирует запросить у Фонда национального благосостояния России.
- В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Израильская сторона сообщила, что сотни протестующих бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты — есть пострадавшие.
- Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским сетевое движение NS/WP. Участники этого движения разделяют неонацистские взгляды.
- В Казани будут внедрять новый стандарт мойки колес автотранспорта на стройках. Одна такая система уже работает на стройплощадке жилого комплекса «Яратам». Новая автоматическая система хорошо очищает колеса, позволяет значительно сократить время мойки и исключить попадание грязных стоков в почву.
- Учащийся лицея №1 в городе Березники Пермского края напал на преподавателя с предметом, похожим на нож. Нападавший задержан. В пресс-службе краевой больницы имени Вагнера в свою очередь сообщили, что учительница находится в состоянии средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело.
- В Татарстане могут открыть 14 мест организованного массового отдыха на водных объектах, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
- Пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» сообщили о перебоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Судя по данным сайта, перебои начались примерно в 15.32 мск.
- Данные о том, что приложение WhatsApp станет платным, если пользователь не примет условия соглашения, не соответствуют действительности. Об этом предупредил представитель мессенджера.
- В Роспотребнадзоре Татарстана опровергли сообщения о том, что клещи в республике переносят новый вирус, от которого нет вакцины. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства.
- Кабмин Татарстана утвердил годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов для магазинов промышленных товаров в республике в расчете на 1 кв. метр общей площади объекта. Годовой норматив установили в следующих размерах: 0,92 куб. метра ТКО, 115 кг ТКО, средняя плотность должна составлять 125 кг/куб. метр ТКО.
- В Государственную думу внесли законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное изготовление, оборот и ношение всех видов и типов оружия. Под норму подпадают легкая пневматика и холодное оружие, которое граждане носят с собой в целях самообороны.
- В Казани прошли съемки первой части документального фильма Валдиса Пельша «Татарстан. Дорогами открытий». Команда проекта уже побывала у главного здания Казанского федерального университета. Пельш хочет, чтобы из его фильма не только жители других регионов России, но и сами татарстанцы узнали новые факты, чтобы он «стал неким открытием».
- В Казани в понедельник, 24 мая, пройдет торжественное открытие мемориальной доски в честь заслуженного юриста России, бывшего прокурора Татарстана Кафиля Амирова. Ее установят на здании прокуратуры Вахитовского района города.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала видео, на котором в казанской школе учитель ОБЖ инсценировал нападение на школьников с ножом. По ее словам, это был рядовой урок, проводимый в соответствии с необходимыми требованиями. Как мать, Волынец положительно оценила идею учителя: «Если бы мои дети были бы предупреждены о занятии, то была бы не только не против, но и поддержала бы такие уроки».
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономикаПроисшествия Татарстан
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