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Песков заявил, что фейки могут сорвать «чудесные бизнес-планы»

10:19, 21.05.2021
Песков заявил, что фейки могут сорвать «чудесные бизнес-планы»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о методах борьбы с фейками. Он заявил, что «фейкньюз» являются оружием против страны.

По мнению Пескова, наибольшую опасность представляют сконструированные и сознательные фейки — они манипулируют людьми и провоцируют беспорядки в любой стране. Он назвал их оружием.

«Это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами. Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы. Это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов. И так оно и происходит. И вот это самая большая опасность», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее глава Госсовета Фарид Мухаметшин раскритиковал представителей медиасферы, которые занимаются распространением недостоверной информации.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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