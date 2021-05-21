Главное к утру: трассу Казань — Екатеринбург адаптируют под беспилотники, итоги отопительного сезона
«Реальное время» приводит подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 21 мая:
- Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. А отсутствие сотрудничества с китайской стороны препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса.
- Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. Документом предлагается установить порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных. Предполагается, что контроль будет вести Роскомнадзор.
- Трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург будет адаптирована для беспилотных автомобилей. На этой трассе строят дороги первой технической категории, которые позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км в час. Петушенко уточнил, что трасса М-12 проектируется в том числе с учетом проезда беспилотных автомобилей.
- В прошедшем отопительном сезоне в Татарстане потребление тепловой энергии выросло на 15%. Об этом сообщили на заседании кабмина РТ по итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов РТ в отопительный период 2020/2021 года.
- В приходах Казани в дни церковных праздников начнут работать мобильные станции переливания крови. В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 21 мая, мобильный комплекс будет находиться в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского по адресу: ул. Челюскина, 31а. Забор крови начнется в 7.00.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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