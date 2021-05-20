Итоги дня: в Татарстане не хватает мест в СИЗО, Маск выступит в России, ухудшение погоды
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 20 мая.
- Татарстанские полицейские нашли драгоценности, которые похитил во время чемпионата мира по футболу в Казани злоумышленник из Колумбии. Его объявили в международный розыск, так как он скрылся за границей. Мужчину задержали в Аргентине в 2019 году. В марте 2021 года он был экстрадирован в Россию и в апреле доставлен из Москвы в Татарстан. Он сообщил, что закопал драгоценности в лесополосе одного из районов Казани. Полицейские нашли бриллианты и украшения.
- Гидрометцентр РТ представил обзор погоды в Татарстане на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: дожди, грозы и усиление ветра. Максимальная температура днем в эти выходные составит +28 градусов.
- Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. «Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», — подчеркнул президент. «Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил», — сказал Путин.
- Также он распорядился предусмотреть эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
- В России в 2020 году на меры социальной поддержки граждан направили более 10 трлн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
- ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» частично выкупило основной долг в миллиард рублей у зарегистрированной в Татарстане авиакомпании «ВИМ-Авиа», признанной банкротом. Так, «Русал» стал ее конкурсным кредитором.
- Глава SpaceX и Tesla Илон Маск будет одним из спикеров российского марафона «Новое знание». Среди других спикеров — глава МИД РФ Сергей Лавров, основатель Apple Стив Возняк, глава Сбера Герман Греф, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмен Олег Тиньков, физик Михаил Ковальчук.
- В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города. Он разместил в интернете видеоролик с ложными сведениями о деятельности СССР в годы Второй мировой войны — видео проверили эксперты. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).
- Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников сообщил, что Татарстан — один из наиболее проблемных регионов в стране по переполненности следственных изоляторов. К этой категории он также отнес Крым и Москву.
- Бассейн в казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли школьники и учителя, построят к началу учебного года. Этим по обращению президента Татарстана Рустама Минниханова займется «Татнефть».
- МВД по Татарстану официально подтвердило увольнение полицейского, который опубликовал в интернете видео первого допроса Ильназа Галявиева. По данным источников «Реального времени», речь идет об оперативнике, руководителем которого являлся начальник уголовного розыска казанского отдела полиции «Гвардейский» Руслан Литфуллин. Сам Литфуллин после скандала понижен в должности.
- Мурата Сабанова, отравившего в Москве с мая по июнь 2019 года 30 человек, Басманный суд города признал виновным и приговорил к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. Сабанов в разных районах центра столицы либо предлагал пьяным людям выпить напиток с седативами, либо добавлял вещества в бутылку потерпевших, после чего грабил их.
- В Набережных Челнах эвакуировали сотрудников и учеников школы №9. «На месте работают правоохранительные органы, спецслужбы. Все ученики, учителя и персонал школы №9 эвакуированы и находятся в безопасности», — сообщили в исполкоме. Также сегодня эвакуировали учеников казанской школы №174 из-за подозрительного предмета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозрительный предмет обнаружили в учебном заведении. Уточняется, что подозрительным предметом оказался пакет, оставленный одной из преподавательниц. Дети вернулись на уроки.
- В Казани молодой человек разбился на самокате. Пострадавшему оказали доврачебную помощь сотрудники Росгвардии Татарстана. Мужчина, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате он упал на тротуар, получил травму головы с рассечением лобной части. Парень заявил, что чувствует себя хорошо, поэтому вместе с женой они решили продолжить движение.
- В Казани возобновлено вещание радио «Искатель». Теперь радиостанцию можно послушать, настроившись на волну 104,0 fm. Эта радиостанция пришла в Казань в 2017 году. Ее аудитория составляла более 70 тысяч человек. Однако в августе прошлого года радиостанция приостановила вещание.
- В Татарстане в следующем году пройдет I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который перенесли с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. О новой дате на церемонии закрытия «Российской студенческой весны» в Нижнем Новгороде сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
Алексей НечаевОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии