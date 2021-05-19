Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер до 15 м/с и жара до +33 градусов
В среду, 19 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. В Казани от +29°С до +31 градуса. В Набережных Челнах столбики термометров покажут аналогичные температуры.Общество Татарстан
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