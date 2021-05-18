Итоги дня: отмена летних рейсов в Турцию, нефть снова $70 за баррель, мэр Владивостока уходит в отставку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 мая.
- Государственный совет РТ планирует разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Рабочая группа уже создана. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин обратил внимание, что Татарстан после происшествия в Керчи в 2018 году направлял федеральным властям предложение об увеличении возраста покупки оружия с 18 до 21 года.
- S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Такое решение приняли из-за того, что по этому направлению сохраняется неопределенность. Также отменены все рейсы «Аэрофлота» в Турцию в июне, кроме двух рейсов в неделю, разрешенных оперативным штабом при правительстве по борьбе с коронавирусом.
- Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE во вторник достигла $70 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. Такая цена достигнута впервые с марта. По словам аналитиков, укрепляет стоимость сырья вера инвесторов в восстановление мировой экономики.
- Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram. Ранее работу мэра раскритиковал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — он заявил, что с городом не происходит качественных изменений, несмотря на выделяемые деньги.
- Минэкономики готовит программу поддержки электромобилей в России на общую сумму более чем 400 млрд рублей. Казань станет одним из пилотных регионов развития концепции в связи с модернизацией трассы М-12. Также в число пилотных регионов войдут Москва и Санкт-Петербург, Севастополь и Сочи, а еще Калининград.
- В ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175 — их осмотрели врачи. Детям не потребовалась госпитализация. В день обращения они были отпущены домой.
- Певица Дина Гарипова записала татарскую версию песни Манижи Russian woman. Так она решила поддержать артистку, которая в 2021 году представляет Россию на конкурсе «Евровидение». Этим вечером состоится первый полуфинал — сегодня Манижа исполнит свою песню.
- Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед послами иностранных государств.
- Также Путин призвал прекратить огонь в палестино-израильском конфликте и найти пути его урегулирования.
- Эксперты назвали раздутыми цены на недвижимость в столице Татарстана, в районе Парка молодоженов и возле Казанского кремля. Такое исследование провел искусственный интеллект компании Realiste. Система определила локации в нескольких городах России, в которых стоимость на недвижимость завышена на 10—15% на фоне резкого снижения предложения от девелоперов.
- Один из крупнейших ретейлеров «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей. Под управлением «Дикси» находится 2 651 магазин в России. Ретейлер приобретет 100% акций. Напомним, в январе 2019 года «Дикси» объединил розничные бизнесы с сетями «Бристоль» и «Красное и белое».
- В Казани произошла эвакуация школы №67 на улице Дежнева. Вызов оказался ложным. Заведующий сектором по связям с общественностью Управления образования Казани Тагир Валиди сообщил, что письмо пришло якобы от «сообщника» Ильназа Галявиева, атаковавшего казанскую гимназию №175.
- Устроившего стрельбу в Казани Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду и поместили под круглосуточное наблюдение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата. Его поведение не соответствовало ожиданиям страны пребывания. В МИД Северной Македонии российского посла вызвали еще 14 мая. Ему вручили ноту, согласно которой он должен уехать из республики в течение семи дней.
- Врачам не удалось спасти ногу пациента, который пострадал во вчерашнем ДТП с трамваями в Казани на Сибирском тракте. У мужчины не прижилась нога, начался абсцесс. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после вчерашнего столкновения двух трамваев по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ).
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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