Итоги дня: в Татарстане ожидается гроза, столкновение трамваев в Казани, РКН снимает ограничения с Twitter
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 17 мая.
- В Татарстане продолжает держаться аномальная жара. Синоптики прогнозируют температуры выше +30 градусов до выходных: в пятницу, 21 мая, и в субботу, 22 мая, в республике местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температуры составят от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30 градусов. Сегодня вечером в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями западного ветра порывами до 15—20 м/с. Также из-за высоких температур Гидрометцентр РТ продлил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов (4-й класс) до 24 мая.
- Правительство России утвердило новые требования к антитеррористической защите лагерей: они будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в регионе. В них появится система передачи тревожных сообщений в экстренные службы, а здания и территории будут осматривать не реже четырех раз в день.
- Сегодня утром в Казани на Сибирском тракте, около железнодорожной платформы «Компрессорный», при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов. Один их них едва не лишился ног и попал на операционный стол. После ДТП казанская прокуратура начала проверку.
- Роскомнадзор не будет блокировать Twitter. Ведомство прекращает его замедление в стационарных сетях, но сохранят ограничение трафика на мобильных устройствах. Такое решение принято в связи с тем, что Twitter удалил более 91% запрещенной информации.
- Однако ведомство пригрозило замедлением YouTube и Facebook: если они не будут удалять запрещенный контент, к ним могут быть применены санкции, как к Twitter.
- В следующем году российские банки планируют массово внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. Предполагается, что в мобильном приложении появится возможность генерации QR-кода на получение определенной суммы и отправки его любому человеку. Тот сможет забрать деньги в банкомате, отсканировав код. Пополнить счет можно будет таким же образом.
- На «деловом понедельнике» в мэрии Казани обсудили стрельбу в гимназии №175, которую 11 мая устроил Ильназ Галявиев. Власти сообщили, что выпускникам учреждения дадут возможность выбрать сроки сдачи экзаменов и увеличат отведенное на них время на полтора часа.
- Помимо организации учебного процесса в мэрии обсудили вопросы безопасности школьников: до конца учебного года охрану школ города усилят за счет сотрудников опорных пунктов общественного порядка и подразделений по делам несовершеннолетних. Казанские власти также намерены принять участие в формировании новых единых стандартов безопасности российских образовательных учреждений и выдвинуть свои предложения.
- У рейтинга медиаэффективности татарстанских чиновников появился новый лидер — глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. Мэр Казани Ильсур Метшин, занимавший ранее первую строчку списка, опустился на третье место. Вторым в рейтинге стал прокурор республики Илдус Нафиков. Самые резкие падения произошли в финансовом секторе — у главы Минфина РТ Радика Гайзатуллина (-68 позиций, до 96-го места) и у главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина (-61 позиция, до 87-го места).
- В Казани из-за аварии на трубопроводе пять общежитий КФУ (ул. Красной Позиции, 6, 6а, 2а; ул. Аделя Кутуя, 2б и 2/17) остались без горячей воды. Ее подачу планируют возобновить к 25 мая после завершения работ по замене коммуникаций.
- В центральном аппарате Следственного комитета РФ отрабатывают версию вербовки Ильназа Галявиева, согласно которой он мог не осознавать, что им манипулируют, думая, что состоит в дружеском общении, сообщила сегодня Baza. Следователи анализируют его страницы в соцсетях и на игровой платформе Steam.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что причиной расстрела в казанской гимназии стало отсутствие религиозного воспитания. Он считает, что недостаточно внимание было уделено тому нравственному климату и той системе ценностей, «под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи».
- У Росмолодежи появился новый руководитель — Ксения Разуваева, занимавшая до назначения должность начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Прежний глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев назначен первым замминистра просвещения РФ.
- В Центробанке сообщили, что на сегодняшний день долговая нагрузка россиян находится на исторически высоком уровне, из-за чего в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей».
- Минсельхоз предупредил россиян, что в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением соглашения о фиксации цен сахар может подорожать. Татарстанцев в местном Минсельхозпроде заверили: с начала 2021 года по настоящее время оптово-отпускные цены на сахар остаются прежними.
- На озере Нижний Кабан в Казани заработал самый большой фонтан города: струи воды в нем поднимаются на 32 метра. Вечером у фонтана включат разноцветную подсветку. На его содержание в этом году выделено 2,2 млн рублей.
- Министерство просвещения РФ проверило свыше 2,5 тыс. программ по предмету «История» для старших классов. В 70% из них ведомство выявило серьезные проблемы в отображении ключевых событий о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и некоторых других событий, важных «для сохранения исторической памяти».
- В Татарстане в 2021 году на благоустройство 57 парков, скверов и набережных направят 1,95 млрд рублей. Работы в общественных пространствах проводятся по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
- В Казани на пляжах Комсомольского и Лебяжьего озер в ближайшее время заработает прокат сапбордов. Казанцы на сегодняшний день уже могут воспользоваться услугами лодочной станции на набережной озера Кабан и сервисом проката детских и взрослых велосипедов, самокатов и электросамокатов.
- По расчетам Министерства финансов РФ, в стране на $3,9 увеличится экспортная пошлина на нефть: с 1 июня она составит $58,8 за тонну. На сегодняшний день она равна $54,9 за тонну, напомнили в ведомстве.
Татьяна Демина
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