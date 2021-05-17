В Нижнекамске для контроля за безопасностью школ создали 19 оперативных групп

В Нижнекамске после событий 11 мая в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя, для контроля ситуации создали 19 оперативных групп из сотрудников УВД. В течение дня они обходят закрепленные за ними учреждения, обеспечивая их безопасность.

В Нижнекамском районе до конца учебного года и на период проведения экзаменов проводятся мероприятия по усилению пропускного режима в образовательных организациях, сообщил начальник Управления образования исполкома муниципалитета Рамиль Гиниятуллин.

Он отметил, что обеспечение безопасности детей является одним из главных приоритетов, и попросил родителей учеников с пониманием отнестись к усилению контроля пропускного режима и других ограничивающих мер, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что по поручению мэра Нижнекамска Айдара Метшина после происшествия в казанской гимназии до конца года доступ во все школы города для посторонних будет закрыт от начала и до конца учебного процесса, также организуют ежедневный патруль, укомплектованный двумя полицейскими.



Татьяна Демина