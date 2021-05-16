Студентов Казанского университета приглашают в «Тик-Ток»

На сайте Казанского федерального университета появилось приглашение студентов к участию в открытом конкурсе видеороликов «Тик-ток Весна». С помощью «Тик-Тока» студенты, как заявляется в списке задач конкурса, должны будут «сохранять культурные и духовно-нравственные ценности, проявлять активную гражданскую позицию, развивать творческий подход и эстетический вкус».

В проявлении гражданской позиции придется быть аккуратными: политическая агитация, разжигание розни, реклама к конкурсу не допускаются. Не допустят к конкурсу и тик-токеров, которые снимают ролики с риском для жизни. И, конечно, ролик должен быть оригинальным и не вредить «деловой репутации и корпоративному имиджу КФУ».

Конкурс будет проводиться в три этапа, к участию допускаются как студенты КФУ, так и представители других вузов страны. Ролик должен быть продолжительностью 15 секунд, для сюжета можно выбрать темы: «Казанский федеральный университет в моей жизни»; «Наука и Казанский федеральный университет»; «Творчество и Казанский федеральный университет»; «Забавная ситуация в Казанском федеральном университете».

Напомним, что 1 мая стало известно: в КФУ появится новое структурное подразделение. Его рабочее название — Институт дизайна и пространственных искусств.

Людмила Губаева