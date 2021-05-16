Новости общества

07:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается жара до +35 градусов

06:21, 16.05.2021
Сегодня в Татарстане ожидается жара до +35 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 16 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. В Казани от +30°С до +33 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +32°С до +34°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также