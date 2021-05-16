Сегодня в Татарстане ожидается жара до +35 градусов
В воскресенье, 16 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. В Казани от +30°С до +33 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +32°С до +34°С.Общество Татарстан
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