Мэрия Казани: в интернате №7, школе №72 и гимназии №7 не обнаружили взрывных устройств

В Казани завершились проверки в интернате №7, школе №72 и гимназии №7, которые эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании. Никаких взрывных устройств в зданиях не обнаружили.

Пока первые результаты проверок подтверждают, что речь идет о ложном минировании, сообщили в telegram-канале мэрии столицы Татарстана.

Фото: очевидец, возле гимназии №7

Сегодня утром сразу в несколько школ поступило сообщение о том, что они заминированы. Ученики и учителя эвакуировались. Подробнее — в материале «Реального времени».