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Мэрия Казани: в интернате №7, школе №72 и гимназии №7 не обнаружили взрывных устройств

13:40, 15.05.2021 1
Мэрия Казани: в интернате №7, школе №72 и гимназии №7 не обнаружили взрывных устройств
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани завершились проверки в интернате №7, школе №72 и гимназии №7, которые эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании. Никаких взрывных устройств в зданиях не обнаружили.

Пока первые результаты проверок подтверждают, что речь идет о ложном минировании, сообщили в telegram-канале мэрии столицы Татарстана.

Фото: очевидец, возле гимназии №7

Сегодня утром сразу в несколько школ поступило сообщение о том, что они заминированы. Ученики и учителя эвакуировались. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 май
    Ну и хорошо, теперь надо найти того, кто ложный звонок делал.
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