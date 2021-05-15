Вяльбе о фильме «Белый снег»: «Посмотрела его уже 18 раз»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что смотрела фильм «Белый снег», посвященный ее спортивной карьере, уже 18 раз. По ее словам, киноленту включают ей каждый раз, как она приезжает в регионы.

Функционер приехала в Казань для участия в итоговой пресс-конференции сборной Татарстана по лыжным гонкам.

— Я была в числе создателей этого фильма. У нас получилось сделать то, что мы хотели, это абсолютно правдивая история моей жизни. Могли только немного менять даты, ничего не придумано, кроме экранного полета на вертолете. Но этот эпизод не критичный, я считаю.

Фото: ski-tatarstan.ru

— Фильм мне понравился, смотрела его уже 18 раз и пока не устала. Почему столько раз? Дело в том, что устроители встреч в регионах с моим участием часто вносят просмотр фильма в график поездки, — приводит слова Вяльбе корреспондент «Реального времени».

Подробнее об итогах пресс-конференции читайте в материале «Реального времени».