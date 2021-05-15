«Синтез» и «Динамо» сыграют в Казани первый матч финала чемпионата России

Сегодня, 15 мая, «Синтез» сыграет дома против московского «Динамо» в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло.

Встреча состоится в казанском бассейне «Оргсинтез», начало игры — в 18.00.

На матче смогут присутствовать зрители. Из-за «ковидных» ограничений арену можно будет заполнить лишь на 75% от ее вместимости.

Фото: realnoevremya.ru

На пути в финал казанский клуб в двух матчах обыграл астраханское «Динамо». Москвичи начали свое «шествие» по турниру с четвертьфинала, где победили казахстанскую «Астану». В полуфинальной серии «Динамо» дважды оказалось сильнее волгоградского «Спартака» и добилось выхода в финал.

Ответная встреча между «Синтезом» и «Динамо» состоится в Москве, 19 мая. При необходимости третий матч вновь пройдет в Казани 23 мая.

Напомним, что «Синтез» — действующий чемпион России, казанцы выиграли предыдущий чемпионат страны досрочно из-за пандемии коронавируса.