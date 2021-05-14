Итоги дня: выпускные в Татарстане разрешены, самоубийство сотрудника ФСИН в Казани, аномальная жара
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных новостей за пятницу, 14 мая:
- Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли США и Чехия. Согласно документу о недружественных государствах, дипломатическая миссия Чехии может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России. США — не может ни с кем.
- Роспотребнадзор разрешил проводить в Татарстане выпускные в зданиях школ. Актовые залы школ должны быть заполнены не более чем на 70%. Родители должны носить маски, для выпускников маски необязательны. На входе в школу должна быть организована термометрия, а помещения — обработаны. В отношении выпускных в кафе будут действовать те же ограничения, что и ранее.
- Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс рассказала об Ильназе Галявиеве, устроившем стрельбу в казанской гимназии. По ее словам, он хорошо учился, был волонтером, однако в последние полгода изменился. По словам ректора, в ТИСБИ теперь педагоги будут «вытаскивать студентов из компьютера» и вовлекать в студенческую жизнь. Также она подтвердила, что Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту. Студента, который свел счеты с жизнью за год до трагедии, она охарактеризовала как полную противоположность Галявиеву: он учился плохо, грубил, не хотел учиться. Но она считает, что юноша не мог додуматься до суицида сам.
- Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию на счет Красного Креста поступило больше 62 миллионов рублей. Деньги будут направлены на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим.
- На стационарном лечении в ДРКБ сегодня находятся 15 детей. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. К казанским врачам обратился ребенок 2007 года с острой реакцией на стресс. Также в Москве прооперировали еще одного ребенка. У девочки был компрессионный перелом позвоночника. В центре Бурденко пациентка проведет минимум 8—9 дней, дальнейшее лечение будет согласовываться с травматологами.
- Сегодня стало известно об уголовном деле по рекордной для Татарстана взятке — 34 млн рублей. В посредничестве при передаче незаконного вознаграждения на эту сумму подозревают двух безработных и ранее судимых, оба уже арестованы. По версии СК и МВД, деньги передавались неустановленным сотрудникам исполкома Зеленодольского района за выделение муниципальной земли в селе Осиново.
- Онлайн-издание VTimes, созданное выходцами из «Ведомостей», Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов. Бывшая команда газеты «Ведомости» объявила о запуске нового проекта после своего ухода из «Ведомостей» в знак протеста против утверждения советом директоров газеты в должности главреда Андрея Шмарова. В проект вошли бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и другие.
- Компания «Соллерс Форд» сообщила, что на четверть увеличит выпуск легких коммерческих грузовиков. Это связано с повышенным спросом покупателей на машины линейки Ford Transit. В этом году спрос на автомобили линейки Ford Transit бьет рекордные показатели. Для обеспечения рыночного спроса компания планирует расширить производство. Для этого на заводе откроют больше 200 рабочих мест.
- Сегодня гимназию №27 эвакуировали из-за сообщения о заложенной взрывчатке. Эвакуированных из казанской гимназии №27 детей разместили в школе №41. Сообщение оказалось ложным.
- Синоптики прогнозируют аномальную жару в Татарстане со среднесуточными температурами воздуха на 7—10 градусов выше средних многолетних значений. В предстоящие выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится жаркая и сухая погода. Температура поднимется до +35°. Из-за аномальной жары на 21 день ограничили доступ в леса.
- Сегодня утром сотрудник следственного изолятора №2 Казани свел счеты с жизнью. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. Предсмертной записки при нем не нашли.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева коллективу вуза. Алибаеву пожелали успехов на новом рабочем месте.
- Ургант и Познер снимут документальный фильм в Казани. В июле этого года они отправятся на теплоходе по Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.
- В Казани произошли кадровые перестановки в прокуратуре. Приказом генерального прокурора России на должность казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особых режимных объектах назначен старший советник юстиции Наиль Исмагилов (на фото). На должность прокурора Приволжского района Казани назначен старший советник юстиции Артур Шарипов.
- Роскомнадзор примет решение о продлении действующих или принятии новых мер против социальной сети Twitter после 15 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.15 мая — срок, который отвели сети на удаление запрещенной информации. После этого Роскомнадзор проведет проверку и примет решение о продлении действующих или принятии иных мер.
- К мемориалу у казанской школы №175 и на похороны учеников отнесли все гвоздики города. Красных гвоздик нет в продаже уже несколько дней. После 11 мая их все раскупили.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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