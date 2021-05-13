Итоги дня: Ураза-байрам, Путин о трагедии в Казани и компенсации туроператорам за вывоз россиян
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных новостей за четверг, 13 мая:
- Сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников — Ураза-байрам. В Казани в мероприятиях приняли участие 20 650 верующих в 70 мечетях города. Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на богослужении в Галеевской мечети. В намазе принимал участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В своем обращении глава республики отметил, что «последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы».
- Президент России Владимир Путин высказался о трагедии в казанской школе во время совещания с членами правительства. Он назвал ЧП в столице Татарстана страшной бедой и варварским преступлением. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших школьниках и учителях. Для предупреждения преступлений, подобных тому, что произошло во вторник в Казани, Путин заявил о необходимости серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом, а также внедрить во всех школах единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не приедет в Казань после трагедии. Все необходимые поручения по этому поводу даны.
- Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у Владимира Путина представил предложения после трагедии в казанской гимназии №175. По его словам, оружие следует выдавать с 21 года. Полуавтоматическое и гладкоствольное оружие (именно такое было у стрелка Ильназа Галявиева) следует выдавать после того, как человек уже проходил 5 лет с другими видами оружия. Также Золотов отметил, что нужно ужесточить требования для получения охотничьего билета, проходить курсы «молодого бойца».
- Новые подробности трагедии в Казани выяснили СМИ. По данным Baza, стрелок начал подготовку к преступлению еще в марте. Молодой человек был трезв в момент нападения на школу, сообщает telegram-канал. Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву проводит лично Зураб Кекелидзе — главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.
- «Коммерсантъ» сообщил, что Галявиев сделал как минимум две бомбы: одну из них он принес в школу, другую оставил дома. Юноша приходил в гимназию несколько раз, очевидно, на разведку. В день нападения камеры зафиксировали два его визита. В первый раз, когда он был без оружия, вахтерша в школу его не впустила. Подготовку к преступлению никто не заметил. Колледж молодой человек забросил, родственники оставили его одного в квартире. По некоторым данным, родные съехали из-за неадекватного и агрессивного поведения Галявиева. «Коммерсантъ» добавляет, что изменения в поведении, возможно, были спровоцированы тяжелым заболеванием, которое выявили в 2020 году. Газета сообщила, что это — энцефалопатия головного мозга, в telegram-каналах начали выкладывать якобы заключение медиков, которые диагностировали ангиому правой лобной доли.
- Троих детей, которые наиболее тяжело пострадали в результате стрельбы в гимназии, прооперировали в Москве, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии. Остальные ребята получают плановую терапию, их состояние не вызывает опасений. Сегодня 15 детей, находившихся в Казани, получают терапию, один ребенок выписан в удовлетворительном состоянии.
- Директор казанской гимназии Амина Валеева, где произошла стрельба, унесшая жизни девяти человек, рассказала, что школа отказалась от продления договоров с ЧОП с марта 2020 года в связи с переходом на дистанционное обучение. По ее словам, тревожная кнопка была нажата на вахте уже после первых выстрелов. В школе есть система речевого оповещения, поэтому было принято решение срочно сделать объявление.
- Также Валеева рассказала о выпускнике гимназии, который устроил стрельбу в школе, Ильназе Галявиеве. По ее словам, во время обучения он характеризовался педагогами как уравновешенный, неплохо обучающийся школьник, особых претензий к нему не было.
- С праздником мусульман поздравил президент России Владимир Путин. В своем послании он отметил, что последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение.
- Рост цен на продовольствие в России замедлился с 7,6% до 6,6% в марте, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера России Андрея Белоусова. В годовом выражении потребительская инфляция замедлилась до 5,52%. Цены на плодоовощную продукцию выросли по итогам апреля на 1%, что ниже обычной динамики. Внимания заслуживают позиции яиц, гречки, пшеничного хлеба, подсолнечного масла и сахара.
- Научный сотрудник НИИ МВД Геннадий Пучков объяснил, почему камеры системы «Безопасный город» не распознали ружье в руках Галявиева в тот момент, когда он направлялся в школу. Это связано с тем, что технологии заточены под поиск нарушений ПДД.
- Правительство России предложило запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, законопроект поможет уберечь животных от истребления.
- Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в число претендентов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил академик, писатель Сергей Комков, номинировавший главу государства. Имя лауреата объявят 8 октября в Осло. Комков номинировал Путина на эту премию еще в 2020 году. Также российского лидера выдвигали в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
- Правительство РФ на компенсации туроператорам за рейсы по вывозу российских туристов из Турции выделило 1 млрд рублей.
Татьяна Леухина
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