Главное к утру: следствие по трагедии в казанской гимназии, диагноз стрелка, угроза новой аварии на ЧАЭС
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 13 мая:
- Один из школьников, доставленных на лечение в Москву после стрельбы в казанской гимназии №175, находится в крайне тяжелом состоянии. Речь идет о девятилетнем мальчике. Состояние еще четверых пострадавших в Казани 11 мая оценивается как тяжелое.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что необходимо изменить набор критериев, по которым граждане могут купить оружие. Следует увеличить спектр врачебных заключений, необходимых для получения права на владение им, считает она.
- Известный российский врач-психиатр Владимир Менделевич предположил, что устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев может оказаться психически больным. Поведение подростка носит не вполне адекватный характер, заключил эксперт, посмотрев видео с задержанным из отдела полиции. Эксперт также сказал, что этого нельзя утверждать и что по статистике на долю душевнобольных среди совершающих тяжкие преступления приходится лишь 2,4%, остальные — психически здоровы.
- В Татарстане недостоверные сообщения, рассылаемые в мессенджерах после стрельбы в казанской гимназии №175, проверят правоохранительные органы.
- Устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев в день происшествия установил на первом этаже здания взрывное устройство с поражающими элементами. Его он изготовил самостоятельно. В зале Советского суда Казани, где стрелку избирали меру пресечения, следователь уточнил, что взрывное устройство Галявиев установил около входа в кабинет английского языка. После этого 19-летний подросток произвел не менее 17 выстрелов по ученикам и сотрудникам гимназии.
- Правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, так как эта информация является медицинской тайной.
- Состояние здоровья Ильназа Галявиева, которого обвиняют в стрельбе в казанской школе, не имеет противопоказаний для содержания под стражей.
- Факт теракта в казанской гимназии пока не подтвержден. Заместитель прокурора РТ Алексей Заика сообщил, что пока статья «Терроризм» не применяется в этом уголовном деле. Но гособвинитель подтвердил факт взрыва в гимназии.
- Ученый Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций рассказал в журнале Science, что на Чернобыльской АЭС в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала станции, снова начинаются реакции деления. В одном из помещений станции их количество удвоилось за 4 года. Химик призвал не игнорировать эти данные, так как реакции деления могут ускориться в прогрессии, что опасно выбросом ядерной энергии. Ученый из Института проблем безопасности атомных электростанций Максим Савельев заявил, что на ЧАЭС может случиться еще одна авария, и у «ответственных за управление ситуацией» есть несколько лет, чтобы предотвратить угрозу.
- В Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации уровня формальдегида в воздухе. Повышенную концентрацию вредного вещества зарегистрировали два из пяти пунктов наблюдения. Так, ПНЗ №1 на стадионе «Строитель» зафиксировал формальдегид в воздухе на уровне 0,125 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр. Пункт №2 «КДК КАМАЗа» зарегистрировал концентрацию формальдегида на уровне 0,076 мг/куб. метр.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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