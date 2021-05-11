Главное к утру: ликвидация захламления на кладбище в Казани, роспуск парламента в Армении
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 11 мая:
- Президент США Джо Байден сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и уверен в том, что встреча состоится.
- Президент штатов сообщил, что у американской стороны на настоящий момент нет доказательств причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, хотя у разведслужб есть свидетельства нахождения программы-вируса вымогателя в России. Заявление сделано после сообщений американских СМИ о возможной причастности к атаке российских хакеров. Из-за атаки минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов.
- Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии по литературе писателю Александру Солженицыну. Помимо него на награду претендовали еще 75 человек, в том числе была выдвинута кандидатура Владимира Набокова. Солженицын удостоился Нобелевской премии в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Свою награду писатель смог получить только после высылки из Советского Союза — 10 декабря 1974 года.
- В Нижнекамске от аневризмы умер директор лицея-интерната №24 Руслан Садыков.
- В Казани ликвидировали захламление на кладбище рядом с храмом Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и премудрой матери их Софии, где находятся могилы участников Великой Отечественной войны. По словам гендиректора МУП «Ритуал» Константина Винникова, скопление мусора образовалось из-за того, что в майские праздники не успевали вывозить отходы, которые образовывались после уборки гражданами мест захоронений своих родственников. Уборка мусора продолжится.
- В Армении распустили Национальное Собрание. На специальном заседании парламентарии во второй раз не избрали нового премьер-министра страны: 76 депутатов воздержались от голосования, за и против проголосовали по одному человеку. Поскольку решение не принято, согласно Конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы
- Израильские военные провели ракетный обстрел города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. В результате погибли как минимум девять человек, в том числе трое детей. Подробности и точные причины смерти в Минздраве сектора Газа не уточнили. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 45 ракет по Израилю. Нападения Израиля в Иерусалиме осудил президент Турции Тайип Эрдоган. Он считает, что происходящее ранило «совесть не только мусульман, но и всего человечества».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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