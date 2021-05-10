Итоги дня: уголовное дело после аварии с самолетом, прогнозы нового кризиса и обеспокоенность ВОЗ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 10 мая.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета «Ермак», в результате которой погибли два человека. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Приволжское следственное управление на транспорте СКР также опубликовало видео с места происшествия.
- Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировал кризис или замедление роста экономики приблизительно к 2025 году. Эксперты представили два сценария: оба предусматривают экономический кризис в середине 2020-х. В то же время главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн уверен, что кризис после пандемии коронавируса будет менее затяжным по сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года: «Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими».
- Прививку от COVID-19 сделали уже порядка 21,5 млн россиян, сообщил президент России Владимир Путин. У самого российского лидера после вакцинации сформировался хороший титр антител: коэффициент позитивности, по его словам, составил 15.
- Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь обеспокоены ситуацией с заболеваемостью коронавирусом и смертностью от заражения им. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эти показатели вышли в мире на плато, однако оно «неприемлемо высокое»: за неделю выявили более 5,4 млн новых случаев инфицирования, умерли почти 90 тысяч человек.
- Пропавшего 7 мая в лесу Большеуковского района министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым. Он сам вышел к людям в районе села Баслы. Его осмотрели медики, состояние чиновника оценивается как нормальное. Мураховский рассказал, что чувствует себя хорошо, и принес извинения тем, кто искал его вместо того, чтобы праздновать День Победы.
- В Восточном Иерусалиме продолжаются столкновения израильской полиции и палестинцев. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал эту ситуацию, осудив нападения Израиля. Он считает, что происходящее ранило «совесть не только мусульман, но и всего человечества». Эрдоган также заверил, что Анкара всегда будет поддерживать палестинцев и «защищать величие Иерусалима».
- В Татарстане в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4 класс) с 11 по 17 мая объявили штормовое предупреждение.
- 11 мая первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев в формате видеоконференции обсудят возобновление авиасообщения между странами.
- Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что после майских праздников правительство рассмотрит документы по запрету экспорта бензина. По его словам, эта мера будет применяться только в случае крайней необходимости. Ее цель — стабилизация внутреннего рынка топлива.
- Евросоюз планирует создать первую военную концепцию. Подготовку проекта документа Совет ЕС поручил главе дипломатии объединения Жозепу Боррелю. Он должен представить его к ноябрю этого года.
- Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление Чехии о взыскании с России компенсации из-за взрывов в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Россиия не будет платить по «абсурдным обвинениям», заявил он. Отметим, что размер компенсации в Минфине Чехии оценивают примерно в один миллиард крон (это около $47,5 миллиона, или 350 млн рублей).
- На этой неделе синоптики обещают в Татарстане жаркую погоду. По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем 11 мая дневные температуры будут колебаться от +24 до +29 градусов, в среду и четверг — от +25 до +31 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до + 27..+32 градусов.
- Во Франции военнослужащие написали властям письмо в поддержку отставных военных, в котором осудили их реакцию на обращение генералов, заявивших о назревающей угрозе гражданской войны в стране. Ее они видят в исламистах и бандах из пригородов. В письме звучит призыв к действию, поскольку «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».
- Жители Набережных Челнов стали меньше покупать алкоголь: в январе—марте текущего года этот показатель снизился на 4%. Всего в первом квартале челнинцы выпили почти 2 млн литров алкоголя, 860 тыс. литров из которых приходится на водку. Спрос на нее по сравнению с 2020 годом тоже упал — на 5%. В целом в Татарстане за первые три месяца 2021 года продали 13,2 млн литров алкогольных напитков, 5 млн из них — в Казани.
- Затраты на отопительный сезон на КАМАЗе превысили 417 млн рублей. В этот период в подразделениях предприятия температура держалась на уровне 17-21 градусов. Там уже провели испытания тепловых сетей повышенным давлением. По итогам проверки разработают план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 2021—2022 годы.
Татьяна Демина
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