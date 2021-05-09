Итоги дня: День Победы, крушение самолета и автокатастрофа в Татарстане, пропажа главы омского Минздрава
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за воскресенье, 9 мая.
- Сегодня в России отмечается День Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В честь этого в Москве, Казани и других российских городах прошел парад Победы. Президент России Владимир Путин на главном военном параде в честь 76-й годовщины Победы в столице РФ сообщил, что День Победы всегда будет для России священным, и заявил, что в мире продолжаются попытки оправдать преступления нацистов и переписать историю.
- В Казани на параде присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие. На мероприятии выступил российский артист Павел Прилучный — он спел песню «Любимый город», выступающую саундтреком к фильму «Девятаев» режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, в котором Прилучный исполнил главную роль. О том, как прошел парад войск Казанского гарнизона, в котором приняли участие более 2 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов, а также 24 единицы военной техники, — в репортаже «Реального времени».
- Парад Победы прошел и в Набережных Челнах, у мемориального комплекса «Родина-мать». Участники впервые за историю торжественного мероприятия маршировали под живой оркестр. В параде задействовали барабанщиков кадетской школы №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова, а также конную кавалерию и автотехнику.
- Вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана примерно в 12.30 (мск) совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека, начата доследственная проверка. Самолетом управлял житель Сызрани, вместе с ним в воздушном судне находилась женщина. По предварительным данным, самолет находился на территории Альметьевского аэроклуба. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ назвало версию ЧП — мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром, чтобы прокачать шасси, а затем взлетел без разрешения.
- В Омской области ищут главу местного Минздрава Александра Мураховского. 7 мая он на квадроцикле отправился на охоту в Большеуковский район, после этого связь с ним была потеряна. Для его поисков создали штаб. Мураховский возглавил Министерство здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом в БСМП №1, в которую в прошлом году госпитализировали оппозиционера Алексея Навального.
- Сегодня утром на 127-м км трассы Казань — Оренбург столкнулись фура МАН и микроавтобус «Рено Трафик». Водитель фуры двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга и выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено». Погибли пять человек из микроавтобуса, еще четыре пассажира от 16 до 30 лет доставили в Чистопольскую ЦРБ. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц»). Ход расследования взят на особый контроль в прокуратуре Татарстана.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут уже к сентябрю. По его словам, вакцинация от коронавируса в стране идет планово.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» — он предусматривает передачу власти Совету безопасности в случае убийства главы государства, а еще — незамедлительное введение чрезвычайного или военного положения.
- Министерство труда и социальной защиты России объявило, что не планирует делать майские праздники длинными ежегодно. В этом году по решению президента в России отдыхают с 1 по 11 мая, это сделано для стабилизации ситуации по коронавирусу. Владимир Путин заявил, что решение оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается.
- В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение: по мнению первого зампредседателя Комитета по образованию и науке Олега Смолина, это водитель, официант и курьер. «Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации», — считает он.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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