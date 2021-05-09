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Промышленность

Минобороны Финляндии заявило о готовности России применить в Европе войска

08:57, 09.05.2021
Минобороны Финляндии заявило о готовности России применить в Европе войска
Фото: pixabay.com

Минобороны Финляндии опубликовало отчет военной разведки страны, где оценивается военная деятельность России в Европе, сообщает ТАСС.

В отчете сказано, что Россия готова при необходимости использовать вооруженные силы, чтобы добиться своих целей, в том числе в Европе. Авторы отчета отмечают, что из-за «возвращения к силовой политике» усиливается конфронтация и военная активность в Балтийском регионе.

Утверждается, что прямое использование вооруженных сил для внешнеполитических интересов не действенный метод, но государства готовятся к тому, чтобы их применить при необходимости.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПКОбществоВласть Татарстан
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