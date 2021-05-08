Сборная Татарстана победила в первенстве России по водному поло среди юношей до 17 лет

В Центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге прошел финал первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет. Сборная Татарстана стала победителем соревнований. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В соревнованиях приняли участие 30 команд — в финал прошли восемь. Помимо спортсменов из Татарстана, пройти в заключительный этап смогли сборные Москвы, Санкт-Петербурга и Астраханской области.

На втором месте оказалась команда из Санкт-Петербурга, а бронза — у Москвы.

Ранее «Синтез» дважды обыграл астраханское «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло.

Алексей Нечаев