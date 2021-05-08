«Газпром» будет бесплатно поставлять газ для «Вечных огней»

Газ для «Вечных огней» будет поставляться «Газпромом» бесплатно, заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Причем это следует закрепить в документах государственного регулирования, считает он.

«Газпром» обратится к правительству России с предложением утвердить «Перечень Вечных огней и Огней памяти» в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб. С этой инициативой выступил председатель правления компании Алексей Миллер.

— Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны, — заявил Сергей Густов.

Всего компания поставляет газ для «Вечных огней» на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. Из них 769 огней — с режимом постоянного горения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Газпром» готов бесплатно газифицировать дома россиян.

