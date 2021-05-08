Итоги дня: «Парад у дома ветерана», просьба Чехии выслать «хотя бы по одному дипломату» России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер субботы, 8 мая:
- В Казани прошла акция «Парад у дома ветерана». Заезд исторической и современной военной техники с поздравлением ветеранов с Днем Победы стартовал в 9.00. В колонну вошли автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современная военная техника.
- Сегодня в парке Победы митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин возложили цветы к мемориалу Славы. В торжественном возложении цветов в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне приняли участие представители православного и мусульманского духовенства.
- В аэропорту Казани музыканты и актеры театра имени Г. Камала переоделись в пассажиров и работников служб воздушной гавани, чтобы исполнить фронтовые песни на русском и татарском языках. В зоне регистрации терминала 1А неожиданно для гостей города и казанцев вдруг зазвучали «Смуглянка», «Солдатлар» и другие известные песни времен Великой Отечественной войны.
- Президент России Владимир Путин поздравил граждан стран бывшего СССР с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также призвал их противостоять фальсификации истории и оправданию преступлений нацистов.
- На параде, приуроченном к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади будет присутствовать исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании в России Джулия Крауч.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что строители закончат сооружение татарстанского участка новой скоростной трассы М-12 Москва — Казань до 2023 года.
- Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября, надеется посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что погодные условия будут иметь важное значение.
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату России из-за ситуации вокруг расследования взрывов во Врбетице в 2014 году.
- В Набережных Челнах пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за птицы, попавшей в двигатель. На борту находились 185 пассажиров и пять членов экипажа. Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург.
- В Татарстане уже 475 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики. По данным ведомства, пока случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями в республике в 2021 году не зарегистрировали.
- С начала экологического двухмесячника в Татарстане выявили около трех тысяч нарушений, составлено 1822 протокола и наложено штрафов на 7 млн рублей. Об этом на субботнем совещании доложил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
- Сотрудники «Макдоналдса» в США планируют провести забастовку. Коллектив сети фастфуда требует поднять минимальную оплату труда до 15 долларов в час (около 1,1 тыс. рублей).
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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