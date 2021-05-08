Минниханов поручил провести День Победы на высоком уровне

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу провести праздничные мероприятия в честь Дня Победы на самом высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Он отметил, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Татарстане живет чуть больше 24 тысяч ветеранов, из которых только 601 человек — непосредственные участники войны. Президент РТ призвал уделить всем пристальное внимание.

«Время неумолимо. С каждым годом рядом с нами остается все меньше ветеранов. Нужно оказать им достойное внимание, поблагодарить за ратный подвиг и самоотверженный труд в тяжелые для страны годы», — подчеркнул Минниханов.

Ранее Пенсионный фонд перечислил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.



Ольга Плешкова