Зарплаты чиновников в России считают неоправданно высокими

Большинство россиян (почти 80% опрошенных) считают зарплаты чиновников неоправданно завышенными. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру», чьи специалисты опросили более 5 тысяч респондентов со всей страны.



Согласно полученным данным, 79% участников опроса полагают, что чиновникам платят слишком много. Порядка 38% респондентов считают завышенными зарплаты топ-менеджеров, 29% — риелторов, 25% — финансистов.

По мнению каждого пятого опрошенного, слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%). Около 17% говорят о высоких заработках маркетологов и дизайнеров (11%). Еще 10% респондентов считают высокой оплату труда бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

Как считают опрошенные россияне, чиновники должны получать около 88,9 тыс. рублей в месяц, топ-менеджеры — 103,2 тыс., а риелторы — 76,6 тыс., финансисты — 102,3 тыс., юристы — 95,9 тыс., менеджеры по продажам — 91,2 тыс. рублей. Больше всех же следует платить IT-специалистам — 108,6 тыс. рублей.