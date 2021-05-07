Итоги дня: крупный пожар в челнинском СНТ, репетиция парада в Москве и переговоры с Израилем
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 7 мая:
- На будущей трассе М-12 в Татарстане строители начали укладывать асфальт. Об этом стало известно в ходе совещаний по подготовке к строительству трассы М-12, которые прошли на 0–8 этапах работ от Москвы до Казани.
- Татарстанские рестораторы вновь на прицеле у санитарных врачей. За майские праздники в Роспотребнадзоре зафиксировали резкий рост количества нарушений в организациях общепита. Надзорная служба работала в эти дни в обычном режиме, ее сотрудники проверили 712 объектов и в 129 из них нашли нарушения.
- В 2020 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 6,5 млн рублей, такие сведения есть в опубликованной декларации. Также у него в собственности имеется квартира площадью 272,7 кв. м и жилой дом, площадь которого составляет 174,1 кв. м. Кроме того, у мэра зарегистрирован в собственности земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, гараж и доля земельного участка под многоквартирным домом — его площадь порядка 23,5 тыс. кв. м.
- АО «Казань Арена» заплатит 1,8 млн рублей казанскому ООО «Имэйджин групп» за организацию IX Республиканского ифтара. Также «Казань Арена» заплатит 1,2 млн рублей казанской мебельной фабрике «Березка» за «доставку и сборку столов», следует из протоколов закупок «Казань Арены».
- В день проведения IX Республиканского ифтара, 11 мая, в Казани раздадут ланч-боксы нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
- Головную атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония прошла в Северодвинске, сообщили в Минобороны РФ.
- В СНТ «Кама» произошло возгорание двух садовых домов. Инцидент случился сегодня в 11.43. Пожарные прибыли на место в 11.59, в это время горели уже четыре дома. В 12.35 в огне были шесть садовых домов — общая площадь пожара составляла 200 кв. м. Всего огнем было уничтожено 12 дачных домов. Ликвидировали открытое горение в 15.28.
- В середине июня лоукостер «Победа» начнет полеты в Ларнаку (Кипр) из Казани, Екатеринбурга и Перми. «Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня», — сообщили в компании.
- В Татарстане вновь произошел крупный пожар из-за поджога сухой травы. На этот раз ЧП случилось возле дороги в Нижнекамском районе, у населенного пункта Афанасово. По данным ГУ МЧС по РТ, возгорание произошло в 14.00. Пожарные отреагировали по 1 номеру, горела трава вдоль дороги. «Локализация в 14.24 на площади 850 кв. м, ликвидация открытого горения в 14.53», — сообщили спасатели.
- Генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла 7 мая на Красной площади в Москве. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.
- В Казани в Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация нового романа Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Автор рассказала, как собирала материалы для книги. Кроме того, на презентации стало известно, что студия Хабенского планирует поставить спектакль по этому произведению.
- В Советском районе Казани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали ремонтировать улицу Магистральную. Сейчас дорожные службы демонтируют барьерные ограждения и тротуары, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.
- Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону торгово-экономические связи и ситуацию в Сирии. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
- В правительстве России приняли очередные меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Нефтяников обязали продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Таким образом, власти усовершенствуют механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резкого подорожания моторного топлива.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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