Жители Татарстана могут бесплатно отправить открытку ко Дню Победы

Жители Татарстана смогут бесплатно отправить поздравительные открытки ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Акция будет идти 8, 9 и 10 мая, она приурочена работе почты в период Великой Отечественной войны. Для отправки открытки нужно перейти на сайт. Для оформления необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытку доставят по этому адресу.

Каждой открытке присваивают трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении.

Ранее в Казани под окнами ветеранов провели парад Победы.



Ольга Плешкова