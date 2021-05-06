Итоги дня: потепление в Татарстане, в России зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 6 мая:
- Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год. В перечень вошли: пляж «Локомотив» (Вахитовский район), пляжи на Зареченской дамбе, Глубоком озере, пляж «Комсомольский» (Советский район), организованные места отдыха «Озеро Изумрудное» и «Озеро Малое Лебяжье» (Кировский район), а также пляж «Озеро Большое Лебяжье» (Кировский район), организованное место отдыха «Парк Победы» (Ново-Савиновский район).
- В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая. Как пояснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, будут приниматься меры по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.
- Под конец майских праздников в Татарстане потеплеет до +26 градусов. В субботу, 8 мая, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, температуры поднимутся до +19—24˚. 9 мая ночные температуры опустятся до +7—12°. Днем и вечером местами прогнозируется дождь, сильный ветер порывами до 15 м/с. Однако будет тепло: до +21—26°.
- В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Эффективность препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Ее будут производить на восьми российских заводах: «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», Центр им. Гамалеи. «Спутник Лайт» может вводиться в гражданский оборот до 1 января следующего года.
- В России «Индекс шашлыка» за год вырос на 25 процентов. Аналитики подсчитали среднюю стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. Цена всего комплекта для приготовления шашлыка составляет почти две тысячи рублей. По данным аналитической службы «Реального времени», в Казани подорожал набор продуктов для свиного и куриного шашлыка. Заметнее всего выросли цены на свинину, укроп и майонез. Все подробности — в материале «Реального времени».
- В Заинске установили новый памятник Воину-освободителю взамен сгоревшего. Новая скульптура установлена на месте сгоревшей на бульваре Победы. Памятник отлили из бронзы. На выгрузку и установку монумента ушло около шести чесов. Памятник весит 2,3 тонны, его высота составляет 5 метров 20 см. Его выполнили литейщики, казанские и заинские скульпторы за 35 дней. Для того, чтобы успеть ко Дню Победы, в цехах работали по 18—20 часов.
- В Казани полицейские задержали водителя Toyota Land Cruiser, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия. На привокзальной площади Терминала-1 АО «Международный аэропорт «Казань» для проверки документов остановили черный автомобиль Toyota Land Cruiser.
На пассажирском сиденье находился мужчина, который разыскивался за совершение разбоя. Водитель машины попытался помешать полицейским задержать его. Он тронулся, когда полицейский держался за ручку двери пассажира. Сотрудник полиции упал на асфальт и получил травмы головы и тела. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.
- В Апастовский молочный комбинат инвестор вложит около 1 млрд рублей. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, предприятие прекратило деятельность вследствие банкротства головной компании («Вамин-Татарстан»). Сейчас его восстанавливает инвестор, мощность предприятия оценивается до 500 тонн молока в сутки.
- В Казани полиция задержала мужчину, который ранил ножом четырех человек. Ночью двое молодых людей в пьяном состоянии начали пинать припаркованные машины. Жильцы дома вышли на улицу, задержали нарушителей и потребовали вызвать на место родителей для возмещения материального ущерба. Вместо этого один из молодых людей позвонил друзьям, один из которых по приезде начал угрожать ножом и ранил четырех мужчин 30, 55, 50 и 37 лет.
- Казанский Кремль прокомментировал обращение зоозащитников к президенту РТ Рустаму Минниханову. Он ознакомился с письмом. Как отметила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, Минниханов еще до этого письма дал указания по поводу безнадзорных животных.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. К 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%. Граждане должны будут получить возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. До 1 июля в правительство должен быть предоставлен график догазификации населенных пунктов на 2021 и 2022 годы.
- БСМП Набережных Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник Европы по лечению сложных случаев лечения COVID-19. Здесь с помощью специального аппарата проводится забор крови из сосудов на ноге пациента, насыщается кровь кислородом, а затем кровь под давлением возвращается в артерию. Таким образом, машина как бы дышит за пациента.
- В России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будет занимать изображение с информацией о вреде курения. Нововведение появится в рамках реализации антитабачной концепции, которую утвердило правительство. Требования к упаковке сигарет планируется усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ответил на призыв G7 провести новые президентские выборы в республике. Он заявил, что Минск сам будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить. Все выборы в стране проходили под международным наблюдением, отметил представитель дипломатического ведомства.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым