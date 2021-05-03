Итоги дня: трасса Москва — Казань за деньги ФНБ, «Октоберфест» не состоится и в 2021-м, землетрясение в Монголии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 3 мая:
- Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.
- Также он поручил правительству обеспечить направление средств ФНБ на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Отмечается, что правительству нужно обратить внимание на «увеличение темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, ее продление до Екатеринбурга и завершение строительства в 2024 году».
- Парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны. «За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против — 3, воздержались — 75, Пашинян не избран премьер-министром», — заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта.
- Европейский союз вызвал постоянного представителя России в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
- В Еврокомиссии разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов. «Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — сказал фициальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.
- Из-за пандемии коронавируса в этом году не состоится пивной фестиваль «Октоберфест». Он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.
- Сценарий отключения России от международной платежной системы SWIFT прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», — отметила она.
- Жителей Казани снова возмущают действия девушек на фоне мечети «Кул-Шариф». В этот раз в соцсетях возмущения посыпались на разминающихся перед марафоном участниц. На видео, выложенном в соцсетях, как минимум девять девушек синхронно делают приседания перед стартом. Ситуацию прокомментировали и в Духовном управлении мусульман Татарстана.
- Посольство России сообщило, что Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Россиян призвали оперативно покинуть пределы этой страны.
- В Казани за 2 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 пьяных водителей и восемь, не имеющих права управления. В отделы полиции доставили двух водителей за неповиновение требованию сотрудника полиции, еще двух — с поддельным водительским удостоверением.
- По улице Набережная в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана спасатели водолазной группы обнаружили тело мужчины 1985 года рождения. Тело нашли 3 мая в 04.15 в 70 метрах от берега. До этого, в 23.50, уже очевидцы нашли на акватории женщину 1986 года рождения, которая держалась за перевернутую лодку в воде. Причиной произошедшего стали грубые нарушения требований безопасности: мужчина был пьян, с женой они выехали на воду ночью на пластиковой лодке.
- В Монголии зафиксирован подземный толчок. «Землетрясение зафиксировано в 16.46 (11.46 мск) в районе озера Хубсугул, магнитуда — 5,9», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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