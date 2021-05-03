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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +22 градусов

06:21, 03.05.2021
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +22 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 3 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. В Казани от +13°С до +15 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +13°С до +15°С.

Общество Татарстан
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