Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +22 градусов
В понедельник, 3 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами небольшой дождь.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. В Казани от +13°С до +15 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +13°С до +15°С.Общество Татарстан
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