Почти 20% отгруженной в Татарстане продукции приходится на Нижнекамск

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 17% от всей отгруженной продукции приходится на Нижнекамск. Город занимает второе место в социально-экономическом рейтинге республики, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

В валовом территориальном продукте 13% приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. По итогам первого квартала 2021 года объем отгруженной ими продукции составил 12,7 млрд руб.

До конца года в Нижнекамске планируют достичь 54 млрд рублей отгруженной продукции с ростом на 102,6%, добавил Метшин.

Мэр города также обратил внимание, что Нижнекамск занимает второе место по объему инвестиций. По его словам, наиболее значимую часть в их распределении занимают градообразующие предприятия.



Фото: Максим Платонов (архив)

Также Метшин рассказал о том, что в Нижнекамском районе в ближайшей перспективе могут появиться более 11 тысяч рабочих мест. Этому поспособствуют 77 инвестиционных проектов на общую сумму 52 млрд рублей.



Татьяна Демина