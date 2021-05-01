В России начал работать скорректированный демпфер на топливо
В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, сообщает «РИА Новости».
С 1 мая условную цену бензина снизят на четыре тысячи рублей за тонну. С 1 января 2022-го снижение составит 2,7 тысячи рублей, с 2023-его индексация составит 3%. Со следующего года индексацию цены для расчета демпфера по дизельному топливу снизят с 5% до 3%.
Документ будет утвержден позже, а механизм работает с 1 мая, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что механизм демпфера важен с позиции «сохранения достаточной доходности розничного сегмента», а также для «удержания роста конечных цен в пределах инфляции».
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