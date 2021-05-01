В США осудили введенный Россией запрет на въезд восьми чиновникам ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, и она должна соблюдать международные обязательства.



Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон, как и лидеры ЕС, осуждает запрет на въезд в Россию ряда европейских чиновников. Блинкен выразил мнение, что это решение Москвы — «попытка запугать критиков».

Фото: pxhere.com

Напомним, восьми гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыли въезд в Россию. Решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Маргарита Головатенко