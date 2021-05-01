Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +19 градусов

В субботу, 1 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем прогнозируется дождь, в отдельных районах сильный. Местами возможна гроза.

Ветер южный, юго-западный сильный. Порывы могут достигать до 15 и 20 м/с, утром и днем локально до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +14...+19 градусов. В Казани прогнозируется от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +15°С до +19°С.

Напомним, в Гидрометцентре РТ ожидают, что в начале следующей неделе в республике потеплеет: 4 мая прогнозируются дожди и до +24 градусов.



По прогнозу профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, в первую неделю мая погода в Казани будет неустойчивая, в отдельные дни — солнечная или с осадками.



Татьяна Демина