Главное к утру: Европарламент согласился блокировать в России SWIFT, меморандум о взаимопонимании
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 30 апреля.
- Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что нет законных оснований запретить людям пользоваться самокатами, так как движение на них, в отличие от езды на других транспортных средствах, не регулируется законодательством. Запрещение — это не тот путь, считает он.
- На бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa планируют подать в суд разработчики вакцины «Спутник V» за распространение ложной информации. Ранее утверждалось, что регулятор не получал образцы вакцины для тестирования и «не проводил тест на реплицированный аденовирус».
- Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. 569 из 682 депутатов поддержали резолюцию, 67 высказались против. Документ носит рекомендательный характер.
- Минцифры Татарстана и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество сторон в сфере информационных технологий и развития инновационных сервисов и продуктов в области Финтех.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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