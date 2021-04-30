Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов

В пятницу, 30 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +12...+17 градусов. В Казани прогнозируется от +14°С до +17°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +12°С до +16°С.



Синоптики прогнозируют татарстанцам сильный ветер и дожди до конца этой недели.

В Гидрометцентре РТ ожидают, что в начале следующей неделе в республике потеплеет: 4 мая прогнозируются дожди и до +24 градусов.

Татьяна Демина