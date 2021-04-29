С 1 по 10 мая паркинг Казани будет работать бесплатно

С 1 по 10 мая гости и жители Казани смогут оставить свои машины на муниципальных парковках бесплатно. Это связано с выходными, сообщается на сайте мэрии города.

С прошлого года парковки Казани работают по льготному режиму в связи с пандемией коронавируса: плата за парковочное место взимается лишь в будние дни с 07.00 до 18.00. После 18.00 в будни, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни паркинги работают бесплатно.

В январе 2021 года власти решили, что льготный режим будет действовать до 30 апреля. Однако 19 апреля стало известно, что его продлят на два месяца, до июля этого года.

Татьяна Демина