С 1 по 10 мая паркинг Казани будет работать бесплатно
С 1 по 10 мая гости и жители Казани смогут оставить свои машины на муниципальных парковках бесплатно. Это связано с выходными, сообщается на сайте мэрии города.
С прошлого года парковки Казани работают по льготному режиму в связи с пандемией коронавируса: плата за парковочное место взимается лишь в будние дни с 07.00 до 18.00. После 18.00 в будни, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни паркинги работают бесплатно.
В январе 2021 года власти решили, что льготный режим будет действовать до 30 апреля. Однако 19 апреля стало известно, что его продлят на два месяца, до июля этого года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым