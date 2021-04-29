Главное к утру: воспитание в школах, вузы на удаленке, поставки вакцины в Казахстан
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 29 апреля.
- Сегодня, 29 апреля, в Казани в узком составе пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В расширенном составе оно состоится 30 апреля. В заседании примет участие председатель правительства России Михаил Мишустин, который накануне прибыл в столицу Татарстана. Он и премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
- Российские вузы с 4 по 7 мая смогут перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В документе указывается, что руководители организации вправе проводить занятия и промежуточную аттестацию с «применением дистанционных образовательных технологий».
- Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили в Казани ситуацию с поставками российской вакцины от коронавируса. Председатель правительства РФ сообщил, что страна делает все возможное, чтобы направить дополнительные дозы препарата в Казахстан.
- Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года программа воспитательной работы будет расширена на все российские школы. глава Минпросвещения РФ добавил, что программа воспитательной работы требует корректировки перед ее запуском по всей стране.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Создать оргкомитет и утвердить его состав необходимо в течение трех месяцев, следует из документа.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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