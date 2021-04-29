В Казани открылась интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах»
В Казани открылась интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она расположена на территории исторического парка «Россия — Моя история» (Казанская ярмарка).
На выставке представлены экспозиции, рассказывающие о подвиге татарстанцев — тружеников тыла, сообщает пресс-служба Государственного совета РТ.
«Да, в первые годы войны все мужское население отправилось на фронт, однако в тылу люди делали все, чтобы обеспечить защитников Отечества всем необходимым», — рассказал на открытии выставки Герой социалистического труда, ветеран Николай Фролов.
Отдельный стенд посвящен спецпроекту депутатского движения «У войны не женское лицо…». На нем размещены биографии и судьбы женщин Татарстана, работавших в годы войны в тылу.
На этой неделе в Казанском Кремле открылась баннерная выставка «Казанский Кремль в годы Великой Отечественной войны». Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».
Ранее в мэрии Казани раскрыли подробности празднования в городе Дня Победы 9 мая.
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